— Уважаемый Владимир Андреевич! От всей души, по-дружески поздравляю Вас с 70-летним юбилеем! За Вашими плечами большой и достойный путь истинного патриота. Нас с Вами прочно связала деятельность по укреплению нашей Родины и защите прав граждан. Мы знаем, что главное в нашей работе — ее живой смысл и реальная помощь каждому человеку. Ваши мудрость, верность долгу и искренняя забота о будущем нашей страны вызывают самое глубокое уважение. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия. Новых сил Вам для больших свершений на благо Крыма и великой России!