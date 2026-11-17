За последние три-четыре года потребление электроэнергии в Дагестане увеличилось почти на 30%, а потери в сетях филиала «Дагэнерго» в 2025 году приблизились к 50%. При этом значительная часть электросетевого имущества, ранее находившегося без надлежащего обслуживания, только начала получать необходимое финансирование. Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал, почему предусмотренные на ремонт 1,7 млрд руб. не решат проблему износа сетей, за счет чего регион рассчитывает нарастить генерацию и как намерен бороться с неучтенным потреблением.

