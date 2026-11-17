«Потери электроэнергии в Дагестане достигли почти 50%»
Министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев — о состоянии сетевого хозяйства и новых генерирующих мощностях
За последние три-четыре года потребление электроэнергии в Дагестане увеличилось почти на 30%, а потери в сетях филиала «Дагэнерго» в 2025 году приблизились к 50%. При этом значительная часть электросетевого имущества, ранее находившегося без надлежащего обслуживания, только начала получать необходимое финансирование. Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал, почему предусмотренные на ремонт 1,7 млрд руб. не решат проблему износа сетей, за счет чего регион рассчитывает нарастить генерацию и как намерен бороться с неучтенным потреблением.
— В республике в последнее время проведена большая работа по инвентаризации и постановке на учет бесхозяйных сетей. В каком состоянии находится это имущество?
— Состояние этого имущества оценено, и оно, как правило, неудовлетворительное. Само понятие бесхозяйного имущества указывает на то, что оборудование никто не обслуживал. Речь не только об отсутствии модернизации и реконструкции. На многих объектах десятилетиями не проводили даже минимального набора регламентных работ, необходимых для подготовки к пиковым нагрузкам. При этом нагрузка на сети продолжала расти.
Это приводило к ухудшению качества услуг, перебоям и полным отключениям электроэнергии. В конечном счете, возникала социальная напряженность. В Дагестане она в том числе выражалась в протестах. Я лично неоднократно участвовал во встречах с жителями, которые перекрывали федеральные трассы. Их возмущение качеством электроснабжения было обоснованным.
Мы прошли эту развилку. Принятыми тарифными решениями обеспечили бесхозяйные объекты минимальным объемом финансирования, необходимым для обслуживания. Но реконструкция и модернизация — уже задача сетевой компании. «Россети Северный Кавказ» и ее дагестанский филиал должны определить необходимые мероприятия, их приоритетность и сроки, сформировать источники финансирования. Республика будет этому содействовать. При этом потребитель не должен нести дополнительную тарифную нагрузку на масштабное обновление сетей.
— Насколько быстро растет электропотребление в республике и как это отражается на состоянии сетей?
— За последние три-четыре года потребление электроэнергии в Дагестане увеличилось почти на 30%. Если объяснять на понятном примере, то прирост сопоставим с энергопотреблением еще одной Махачкалы.
Все это происходит на фоне неудовлетворительного состояния части электросетевого оборудования и дефицита мощности на центрах питания. Мы системно взаимодействуем с «Россетями», чтобы устранять ограничения по пропускной способности центров питания и модернизировать сети. Рост потребления сам по себе закономерен для развивающегося региона, но инфраструктура должна успевать за ним.
— При этом потери электроэнергии в Дагестане остаются очень высокими. Какова ситуация сейчас?
— В 2025 году потери электроэнергии в филиале «Дагэнерго» достигли почти 50%. Это недопустимый показатель. По итогам девяти месяцев 2026 года ситуация коренным образом не изменилась. Если и есть улучшение, то крайне незначительное. Это наша главная претензия к работе филиала.
Программа снижения потерь существует, однако приведенные цифры показывают, что действующих мер недостаточно. Необходимо разработать реалистичный комплекс мероприятий, определить зоны ответственности, сроки и обеспечить финансирование. Снижение потерь — это не только технологическая задача, здесь необходима совместная работа сетевой компании и республиканских органов власти.
— Какие меры, помимо технических, могут повлиять на ситуацию? Насколько велика роль самих потребителей?
— Необходимо повышать ответственность за нарушения и одновременно менять систему взаимодействия с потребителями. Я считаю, что нужно сокращать непосредственное общение контролера сетевой компании с абонентом. Это не вопрос оценки работы самих контролеров, а способ сделать расчеты более прозрачными и исключить возможности для неформальных договоренностей. Важным направлением должно стать увеличение доли безналичной оплаты. Сейчас она в Дагестане крайне низкая, и здесь есть значительный потенциал для сокращения потерь.
Кроме того, нужно решать проблему многоквартирных домов, которые потребляют электроэнергию, но не имеют полноценного учета и оформленных отношений с сетевой компанией. По нашей оценке, таких объектов в республике порядка 800. В основном они расположены в Махачкале, Каспийске и прилегающих населенных пунктах.
Часть домов была построена без разрешительной документации, а затем каким-то образом введена в эксплуатацию. Жители получили право собственности на квартиры, но у самих зданий нет общедомовых приборов учета, управляющих компаний или определенного способа управления. Это создает не только проблемы с оплатой электроэнергии, но и риски для жизни и здоровья людей.
Республика ведет работу по таким объектам совместно с «Россетями», «Газпромом», Госжилинспекцией и министерством строительства. Разработан комплексный план, его реализация проходит под надзором прокуратуры республики и контролем Генеральной прокуратуры РФ. Одни здания подлежат сносу, другие можно привести в соответствие с требованиями и включить в хозяйственный оборот. К каждому случаю нужно подходить отдельно, чтобы одновременно устранять нарушения и не создавать дополнительную социальную напряженность.
— Можно ли сказать, что нелегальный майнинг стал одной из причин столь высоких потерь?
— Майнинг — это в том числе пример безучетного и бездоговорного потребления. Если бы такие потребители регистрировались в абонентской базе сетевой компании, оформляли технологическое присоединение и оплачивали электроэнергию, эффект от их присутствия в республике мог бы быть не столь негативным. У сетевой организации были бы средства, необходимые для обеспечения электроснабжения.
Однако при официальном учете и оплате электроэнергии экономика такого бизнеса могла бы стать коммерчески непривлекательной. Это тоже необходимо учитывать, когда мы говорим о проблеме незаконного потребления.
— Насколько Дагестан способен самостоятельно покрывать растущий спрос за счет собственной генерации?
— Дагестан остается энергодефицитным регионом. Разрыв между производством и потреблением электроэнергии составляет порядка 37%. По состоянию на 2023 год генерирующие мощности республики составляли около 1,9 ГВт. За 2025–2026 годы мы увеличили их почти на 500 МВт. Это результат ввода объектов возобновляемой энергетики — ветровых и солнечных электростанций.
Один из флагманских проектов — Новолакская ветроэлектростанция, инвестором которой выступает «Росатом». Компания вложила в проект более 50 млрд руб. собственных средств. Это значительные инвестиции в экономику республики, которые одновременно позволяют сокращать энергодефицит.
У нас также запущены Дербентская солнечная электростанция «Зодиак» мощностью 100 МВт и Нагайская солнечная электростанция мощностью 60 МВт. Останавливаться на достигнутом мы не намерены. Есть предварительные договоренности с инвесторами по новым проектам. Интерес к Дагестану со стороны бизнеса растет, и наша задача — правильно этим воспользоваться.
— Что республика может предложить инвесторам, в частности промышленным предприятиям, которым требуется подключение к электросетям?
— Мы предоставляем целый комплекс мер поддержки. Один из ключевых вопросов для инвестора — подходящий земельный участок. Он должен иметь необходимое назначение, быть коммерчески привлекательным и не иметь обременений. Кроме того, нужно учитывать прохождение линий электропередачи и пересечения с другими коммуникациями.
Не бывает так, что инвестор просто выбирает место и сразу начинает строительство. Часто выясняется, что участок находится в собственности муниципалитета, физического лица или сельхозпредприятия, а для подключения требуется решить дополнительные вопросы с землей и инфраструктурой. В таких случаях республика подключается к межведомственной работе и оказывает содействие по всем направлениям.
Мы заинтересованы в реализации проектов именно в Дагестане. Инвестор может выбрать соседний регион, поэтому нам важно создавать условия, при которых он будет готов вкладывать средства в нашу экономику.