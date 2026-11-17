В Орске к Новому году установят деревянную горку за 316 тысяч рублей
Контракт с подрядчиком планируют заключить на следующей неделе
В Орске на Комсомольской площади к Новому году установят деревянную горку за 316 тыс. рублей. Подрядчик уже определен. Об этом сообщил мэр города Артем Воробьев.
Длина аттракциона составит 15 м, а его высота превысит 5 м. Конструкцию оснастят перилами и бортами.
Прокатиться на горке могут как дети, так и взрослые. Для взрослых предусмотрен 12-метровый спуск, для малышей — отдельный безопасный участок, втрое короче.
Цена в ходе торгов снизилась более чем на 60% — до 316 тыс. руб. Контракт планируют подписать на следующей неделе.
К началу декабря горку должны привезти из Москвы. После доставки оборудования власти заключат контракт на сборку.