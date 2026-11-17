— Уважаемый Александр Александрович! Примите мои самые искренние поздравления с 65-летием! Под Вашим руководством «Рособоронэкспорт» уверенно реализует масштабные проекты, поддерживает высокий уровень доверия партнеров и остается одним из ключевых игроков на мировом рынке вооружений и военной техники. Ваши уникальный опыт, талант организатора и масштабность мышления вместе с безусловной преданностью интересам России способствуют успешному выполнению важных государственных задач. Благодарю Вас за многолетнюю совместную работу и желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых достижений!