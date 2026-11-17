После освобождения из колонии 8 лет будет находиться под надзором силовиков бывший директор кемеровского частного пансионата «Золотой век», отбывающий срок за гибель постояльцев при пожаре. «Для предотвращения преступлений и других правонарушений, а также для индивидуального профилактического воздействия суд установил мужчине административный надзор на 8 лет. В течение установленного срока он обязан раз в месяц являться на регистрацию в органы внутренних дел по месту жительства»,— говорится в решении городского суда Мариинска.