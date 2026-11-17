В Кузбассе суд установил надзор на 8 лет за экс-директором частного пансионата
После освобождения из колонии 8 лет будет находиться под надзором силовиков бывший директор кемеровского частного пансионата «Золотой век», отбывающий срок за гибель постояльцев при пожаре. «Для предотвращения преступлений и других правонарушений, а также для индивидуального профилактического воздействия суд установил мужчине административный надзор на 8 лет. В течение установленного срока он обязан раз в месяц являться на регистрацию в органы внутренних дел по месту жительства»,— говорится в решении городского суда Мариинска.
Администрация ИК-1, где отбывает наказание экс-директор пансионата, дополнительно просила запретить подопечному посещать массовые мероприятия, кафе, в которых продают горячительные напитки, покидать жилье с 22:00 до 6:00.
В суде пояснили, что ранее заключенный имел непогашенную судимость за разбой, относящийся к категории тяжких преступлений. Установление административного надзора для такой категории сидельцев является обязательным.
Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2024 года в Кузбассе вынесли приговор по делу о пожаре в частном пансионате «Золотой век» и гибели в нем четырех постояльцев. В оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ), обвинялись ранее судимый индивидуальный предприниматель и его супруга. Коммерсанту дали 3,5 года колонии строгого режима, его жене — три года условно.