Не забудем, что и сама Бельгия родилась как акт искусства — в 1830 году прямо на театральной сцене. Опера в театре «Ла Монне» выплеснулась в город и переросла в вооруженное восстание. Из провинциального города Нидерландов маленький Брюссель стал столицей. Понятно, как хотелось бельгийцам преодолеть провинциальность и создать собственное искусство. Забавно, как быстро они в этом преуспели.