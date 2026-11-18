«Проблема обостряется, когда урожай хороший. К примеру, сейчас рынок перенасыщен, и цена за килограмм яблок уже опустилась ниже 20 руб. В некоторых хозяйствах отдают яблоки на переработку по 6 руб. за килограмм, потому что покупателей немного. А если бы было где хранить продукцию, можно было бы сложить и ждать. Очень много в этом году яблок уродилось в Кабардино-Балкарии, а также в некоторых других регионах, и рынок сегодня просто забит яблоками. Остается отдавать на переработку или утилизировать»,— говорит господин Щербаков.