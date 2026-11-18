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Как южные регионы решают вопрос нехватки мощностей для хранения овощей и фруктов
В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов наблюдается рост урожайности плодоовощной продукции. Только на Кубани в этом сезоне выращено 800 тыс. тонн овощей и около 500 тыс. тонн фруктов. Крупнейший в истории урожай яблок зафиксирован в Карачаево-Черкесии. В то же время, по подсчетам специалистов, в регионах наблюдается недостаток мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции. Участники рынка считают, что производителям, складским операторам и властям необходимо совместно решать вопрос и наращивать объемы ввода хранилищ. Крупные розничные сети заявляют об открытости к сотрудничеству с профессиональными операторами складов, а также готовности развивать такие партнерства на долгосрочной основе.
В сезоне 2026 года в Краснодарском крае собрали 14 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Об этом на мероприятии, посвященном Дню урожая в Краснодаре, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, Кубань также укрепила статус главного производителя сахара в России. «В этом году мы получили рекордный урожай сахарной свеклы — почти 13 млн тонн. Это позволит нашим заводам впервые в истории региона произвести 1,9 млн тонн сахара. Вырастили 800 тыс. тонн овощей, около 500 тыс. тонн фруктов, 300 тыс. тонн винограда»,— заявил губернатор.
Как ранее рассказал депутатам ЗСК замглавы краевого минсельхоза Михаил Тимофеев, с 2016 по 2025 годы среднегодовое валовое производство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяйствования увеличилось на 90%. Урожайность в сельхозпредприятиях достигла 248 ц/га, что более чем на 40% выше средней по стране. При этом почти все заложенные плантации — сады интенсивного и суперинтенсивного типа. В то же время общий объем фруктохранилищ в Краснодарском крае на данный момент составляет, по данным кубанского минсельхоза, 430 тыс. тонн.
Как рассказал «Review. Юг России» генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, по подсчетам профильного объединения, дефицит мощностей для хранения фруктов в Краснодарском крае составляет порядка 100 тыс. тонн.
«Проблема обостряется, когда урожай хороший. К примеру, сейчас рынок перенасыщен, и цена за килограмм яблок уже опустилась ниже 20 руб. В некоторых хозяйствах отдают яблоки на переработку по 6 руб. за килограмм, потому что покупателей немного. А если бы было где хранить продукцию, можно было бы сложить и ждать. Очень много в этом году яблок уродилось в Кабардино-Балкарии, а также в некоторых других регионах, и рынок сегодня просто забит яблоками. Остается отдавать на переработку или утилизировать»,— говорит господин Щербаков.
По информации профильного издания FruitNews, эксперты плодоовощного рынка оценивают дефицит хранилищ для картофеля и овощей в России примерно в 2 млн тонн. Ключевая проблема, по словам специалистов,— нехватка современных объектов с управляемым микроклиматом (контроль влажности и температуры), системами контролируемой атмосферы и энергоэффективными решениями. Участники рынка отмечают, что в условиях дефицита современных хранилищ аграрии вынуждены реализовывать большую часть урожая в сезон, что приводит к избытку предложения летом и падению закупочных цен, а в межсезонье — к дефициту качественной отечественной продукции.
В зависимости от сезона
Как рассказал «Review. Юг России» директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса группы компаний «Магнит» Антон Марушев, ритейлер также отмечает недостаток современных мощностей для длительного хранения овощей и фруктов. По словам спикера, ЮФО и СКФО остаются ключевыми регионами производства плодоовощной продукции, поэтому потребность в такой инфраструктуре здесь особенно высока.
Так, садоводы Краснодарского края, по данным на начало октября, уже собрали почти 260 тыс. т яблок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сбор вырос почти в 1,6 раза. Южный федеральный округ также занимает одно из ведущих мест по сбору семечковых культур. При таких объемах производства, по словам Антона Марушева, важно иметь возможность сохранять урожай и поставлять его в магазины не только в сезон сбора, но и в течение года.
«Для этого необходимы специализированные хранилища с соответствующими условиями. Недостаток таких мощностей затрудняет равномерные поставки отечественной продукции в межсезонье. Производителям сложнее сохранять урожай и планировать его реализацию, а розничным сетям — поддерживать стабильное предложение российских овощей и фруктов. В результате в отдельные периоды возрастает потребность в импорте»,— говорит господин Марушев.
Зампред федеральной ассоциации «Народный фермер», председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров поддерживает позицию Антона Марушева, но добавляет, что кроме хранения в южных регионах не хватает еще оборудования, которое позволяет доводить продукцию до сетевого качества: линий сортировки, фасовки, мойки и упаковки.
«К примеру, Краснодарский край является третьим по численности регионом в России, плюс сюда приезжает огромное количество туристов. Это создает большой платежеспособный спрос на продукты питания внутри региона, в том числе на овощи. При этом наш климат позволяет выращивать практически все культуры, тем не менее с декабря по июнь значительная часть овощей к нам едет из других регионов, а зачастую и из других стран. При наличии необходимых мощностей всю данную потребность можно производить внутри региона, но для этого многим нашим производителям нужно помочь создать необходимые складские и холодильные мощности, современные цеха доработки продукции»,— говорит господин Юров.
По мнению гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, в южных регионах сохраняется некоторый дефицит современных специализированных фруктохранилищ, который не критичен. Дополнительная проблема, по словам собеседника «Review. Юг России», заключается в том, что не все существующие объекты оснащены современными системами охлаждения и регулирования условий хранения, необходимыми для длительного сохранения качества фруктов. Одна из основных причин дефицита, отмечает гендиректор «Степи»,— опережающий рост производства плодовой продукции относительно развития инфраструктуры хранения.
«Некритический, но имеющийся недостаток мощностей для хранения тем не менее все-таки влияет на экономику производителей: хозяйства вынуждены реализовывать часть урожая в период массового сбора, когда предложение на рынке максимально. Это усиливает сезонное давление на цены и ограничивает возможность планировать продажи на несколько месяцев вперед. Современное хранилище, напротив, позволяет сохранять качество продукции и поставлять ее на рынок постепенно, в том числе в периоды снижения предложения»,— комментирует господин Недужко.
Своими силами
Николай Щербаков констатирует, что самим сельхозтоваропроизводителям не под силу строить овоще- и фруктохранилища по причине их дороговизны. По подсчетам специалиста, стоимость площади на тонну хранения в зависимости от разных регулируемых параметров варьируется от 50 до 150 тыс. руб. Соответственно, объект на 1000 тонн хранения будет стоить порядка 100 млн руб.
«В одного производителю это практически невозможно построить. При этом, замечу, 1000 тонн — это не много, это всего-то 30 га суперинтенсивного сада, и нужны хранилища на 100 тыс. тонн»,— говорит генеральный директор Союза «Садоводы Кубани».
Антон Марушев рассказывает, что «Магнит» развивает инфраструктуру хранения, сочетая приобретение собственных объектов с долгосрочной арендой специализированных мощностей. В этом году, в частности, сеть приобрела и модернизировала складской комплекс в Тамбовской области площадью 7 тыс. кв. м, который рассчитан на хранение и переработку до 12 тыс. тонн картофеля за сезон. Там, по словам спикера, можно организовать весь цикл подготовки продукции: от приемки и хранения до мойки, сухой чистки и фасовки. С сентября по апрель комплекс будет обеспечивать торговые объекты «Магнита» картофелем, в том числе мытым и расфасованным в потребительскую упаковку.
«Еще один важный проект по яблокам реализуем в Кабардино-Балкарии. Мы заключили договор долгосрочной аренды холодильных камер компании „Экосад“ вместимостью 3,5 тыс. т. За счет технологии регулируемой газовой среды яблоки можно хранить здесь до девяти месяцев, сохраняя их качество до следующего сезона. В первую очередь комплекс принимает яблоки из собственных садов „Магнита“ на Кубани. Позднее сюда будут поступать плоды, закупленные у фермерских хозяйств по агроконтрактам. С площадки „Экосада“ продукция будет направляться более чем в 40 распределительных центров „Магнита“ в ключевых регионах страны. Для нас этот проект важен не только с точки зрения сохранности урожая. Кабардино-Балкария является одним из ведущих регионов России по производству яблок, и современные мощности хранения позволяют расширять закупки у местных хозяйств»,— рассказывает Антон Марушев.
Агрохолдинг «Степь» также развивает собственную инфраструктуру хранения как важную часть садоводческого бизнеса. У компании, например, есть современное фруктохранилище на Кубани мощностью хранения 23 тыс. тонн, которое позволяет сохранять яблоки в течение года и обеспечивать поставки продукции в течение всего сезона. «Это позволяет также управлять продажами, гибко выбирать сроки реализации, снижать зависимость от сезонных колебаний цен и поддерживать стабильность поставок партнерам»,— говорит Андрей Недужко.
Готовы к сотрудничеству
Пока современных мощностей не хватает, участники рынка продолжают искать новые хранилища, поскольку масштабы работы сетей с отечественными производителями растут. «Магнит» заявляет, что открыт к сотрудничеству с профессиональными операторами хранения, а также готов развивать такие партнерства на долгосрочной основе на юге и Северном Кавказе.
«Кстати, эту тему мы также поднимали на выставке „Золотая осень“ в рамках отдельной сессии „Магнита“, посвященной развитию складской инфраструктуры в России. Участники дискуссии подтвердили, что доступность хранилищ остается актуальным вопросом для отрасли»,— рассказал Антон Марушев.
По его словам, в этом году объем закупок «Магнита» по агроконтрактам у российских сельхозпроизводителей, включая фермерские хозяйства, приблизится к полумиллиону тонн овощей и фруктов. Для работы с такими объемами нужна инфраструктура, которая позволяет не только принять и сохранить урожай, но и отсортировать, подготовить, расфасовать и своевременно отгрузить продукцию в распределительные центры.
«Одновременно вопрос не сводится только к количеству складов. Важно, чтобы производитель мог заранее планировать сбыт и понимал, что хранение будет экономически оправданным. Для этого мы более 10 лет развиваем модель агроконтрактов. Сегодня с нами сотрудничают 175 производителей из 46 регионов России, которые поставляют в сеть 99 наименований продукции. По этой модели мы закрываем 44% потребностей „Магнита“ по основным категориям. В итоге инфраструктура хранения и агроконтракты решают взаимосвязанные задачи. Первая помогает сохранить урожай и подготовить его к продаже, вторая дает производителю уверенность в сбыте и позволяет планировать поставки»,— говорит господин Марушев.
Собственные мощности агрохолдинга «Степь» позволяют компании обеспечивать хранение фруктов, подтверждает Андрей Недужко. По его словам, в случае необходимости компания может арендовать место в сторонних фруктохранилищах. Однако на этих площадях хранится не более 15% от валового сбора яблок компании.
Аспект продовольственной безопасности
По словам участников рынка, развитие современных хранилищ позволяет существенно снизить зависимость от импорта, особенно в межсезонье. Но для этого, отмечает Антон Марушев, необходимо развивать всю цепочку: от производства и хранения до подготовки продукции и сбыта.
«Наш опыт показывает, что такой подход дает результат. Сегодня доля отечественных яблок на полках „Магнита“ достигает 90%. Мы развиваем собственное производство яблок и голубики в Краснодарском крае, закупаем продукцию у российских хозяйств и заключаем агроконтракты. По картофелю доля российского продукта в продажах сети выросла с 68% в прошлом году до 85% в этом»,— говорит директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса группы компаний «Магнит».
Также, по его словам, очень важно учитывать запросы потребителей. «Сегодня востребованы удобные форматы: мытые, очищенные и фасованные овощи и фрукты. Мы анализируем спрос и передаем эту информацию партнерам, чтобы они могли учитывать ее при планировании производства. Сочетание отечественного производства, современных хранилищ и понятного спроса позволяет увеличивать долю российской продукции, дольше сохранять ее качество и обеспечивать стабильные поставки в магазины в течение года»,— резюмирует господин Марушев.
По словам Андрея Недужко, развитие современных специализированных хранилищ действительно позволяет дольше сохранять качество овощей и фруктов, сокращать потери при хранении и обеспечивать более равномерные поставки продукции в течение года. Особенно, отмечает эксперт, важны оснащение объектов современными системами охлаждения, регулирования влажности и контроля газовой среды, что помогает продлевать сроки хранения без существенной потери потребительских свойств.
«При этом развитие инфраструктуры хранения вряд ли позволит полностью отказаться от импорта. В России есть возможности для дальнейшего увеличения собственного производства и замещения импортной продукции. Однако важно отметить, что в рационе российских потребителей есть категории фруктов и овощей, которые сложно или даже невозможно выращивать в необходимых объемах из-за климатических условий»,— говорит господин Недужко.
Аграрии просят компенсации
Николай Щербаков отмечает, что государство на сегодняшний день компенсирует 25% от стоимости строительства хранилищ для плодоовощной продукции. Этого, по словам собеседника «Review. Юг России», недостаточно, чтобы замотивировать фермеров вкладываться в собственные мощности хранения. «Мы просим, чтобы увеличили компенсацию хотя бы до 50%»,— говорит гендиректор Союза «Садоводы Кубани».
По мнению Константина Юрова, одним из основных стимулирующих факторов для строительства мощностей для хранения плодоовощной продукции на юге и Северном Кавказе могла бы стать 50% компенсация инвестиций и долгосрочные льготные кредиты. «Именно такие программы нужно разрабатывать нашим южным регионам и наполнять их необходимым объемом финансирования. Это даст и увеличение валовых региональных продуктов, и новые рабочие места, и дополнительные налоги»,— подытожил председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани».