В Адыгее осудили владелицу примата, убившего пенсионерку
В Адыгее 38-летнюю местную жительницу приговорили к одному году принудительных работ по делу о причинении смерти по неосторожности. Ее 84-летняя родственница погибла после нападения примата, за которым ухаживала. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
По данным следствия и суда, женщина незаконно содержала на территории своего домовладения в садоводческом товариществе Тахтамукайского района экзотических животных, в том числе приматов разных видов. 2 июля 2026 года ее 84-летняя родственница, ухаживавшая за животными, подверглась нападению одного из приматов во время кормления. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Суд признал жительницу Адыгеи виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначили один год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, женщине запретили заниматься деятельностью, связанной с содержанием животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.