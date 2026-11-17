По данным следствия и суда, женщина незаконно содержала на территории своего домовладения в садоводческом товариществе Тахтамукайского района экзотических животных, в том числе приматов разных видов. 2 июля 2026 года ее 84-летняя родственница, ухаживавшая за животными, подверглась нападению одного из приматов во время кормления. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.