Заксобрание Ростовской области предложило запустить «Ласточку» до Воронежа
Законодательное собрание Ростовской области обратилось в Минтранс России и к руководству РЖД с инициативой запустить скоростной электропоезд «Ласточка» между Ростовом-на-Дону и Воронежем. С предложением выступил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
«Мы с Воронежской областью соседи. К тому же Ростов и Воронеж — города-миллионники. Транзит между нашими территориями очень значительный», — цитирует его пресс-служба Заксобрания.
По расчетам депутатов, годовой пассажиропоток нового маршрута может превысить 4 млн человек. Часть пассажиров планируется привлечь с действующих автобусных перевозок и отчисления тех, кто сейчас ездит на личном транспорте.