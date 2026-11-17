По данным Rusprofile.ru, ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), а также оптовый склад алкогольной продукции. Является одним из основных юрлиц одноименной продуктовой сети. По данным списка аффилированных лиц, опубликованного компанией, 55,64% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,93% — у его зама Алексея Сухарева, 3,3% — у Аллы Сухаревой. Еще по 2,5 и 0,3% — у Алемпиады и Дмитрия Дударевых. Из состава акционеров вышла Татьяна Родькина (остался только Илья Родькин с 0,1%), ее заменила Татьяна Дударева с долей 0,3%. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.