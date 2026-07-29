Убыток воронежского «Центрторга» сократился более чем в три раза за год

По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Центрторг» (управляет одноименной продуктовой сетью в Воронеже) зафиксировало чистый убыток в размере 7,7 млн руб. За первые шесть месяцев прошлого года этот показатель составлял 26,5 млн руб. Выручка ритейлера за отчетный период составила 1,3 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем в первом полугодии 2025-го (1,38 млрд руб.). Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Себестоимость продаж за первое полугодие 2026 года снизилась до 1 млрд руб. против 1,08 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, валовая прибыль составила 295,9 млн руб. (298,8 млн руб.). Коммерческие расходы снизились на 8,4% — с 237,2 млн до 217,2 млн руб., управленческие расходы — на 9,3% (с 42,5 млн до 38,5 млн руб.).

Прочие доходы уменьшились на 6,7% — с 25,7 млн до 24 млн руб., прочие расходы при этом практически не изменились: 70,7 млн руб. против 70,4 млн руб. годом ранее.

По состоянию на 30 июня 2026 года дебиторская задолженность общества составила 2,68 млрд руб. против 1,01 млрд руб. на 31 декабря 2025 года. Кредиторская задолженность за этот же период сократилась на 16,5% — с 295 млн до 246,2 млн руб.

Также сообщается, что ПАО направило владельцам привилегированных акций 258,4 тыс. руб. из начисленных 385,5 тыс. руб. дивидендов за 2025 год. Выплата составила 1 руб. на акцию. Оставшиеся 127,1 тыс. руб. компания не перечислила из-за отсутствия необходимых реквизитов акционеров или их необращения за средствами.

По данным Rusprofile, ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. По данным списка аффилированных лиц, опубликованного компанией, 55,31% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,67% — у его зама Алексея Сухарева, 3,67% — у Аллы Сухаревой. Еще 2,51% — у Алемпиады Дударевой, 0,35% — у Дмитрия Дударева, 0,34% — у Татьяны Дударевой. У Ильи Родькина — 0,02%. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев. По собственным данным, в состав компании входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), а также оптовый склад алкогольной продукции. ПАО является одним из основных юрлиц одноименной продуктовой сети.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам 2025 года ПАО «Центрторг» получило убыток в 50,9 млн руб. при выручке 2,71 млрд руб.

Ульяна Ларионова