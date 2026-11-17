Железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью возобновлено после атак на Крымский мост. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первый поезд «Таврия» №92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань в 13:04. В ближайшее время к станции Керчь-Южная планируют направить еще три состава.