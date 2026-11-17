В Крыму восстановили движение поездов через Керченский пролив после атак на мост
Железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью возобновлено после атак на Крымский мост. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первый поезд «Таврия» №92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань в 13:04. В ближайшее время к станции Керчь-Южная планируют направить еще три состава.
По его словам, меры по восстановлению транспортного сообщения принимаются по поручению президента РФ совместно с правительством России. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой.
Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», вслед за поездом Москва — Керчь через Крымский мост планируют пропустить составы №007/008 Санкт-Петербург — Керчь, №27/28 Москва — Керчь, №315/316 Адлер — Керчь.
Поезда из Керчи на материковую часть России 17 ноября планируют отправить по расписанию. Также по графику намерены организовать автобусные перевозки до Керчи от железнодорожных станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей.
Перевозчик обеспечивает пассажиров водой и питанием. В случае необходимости помощи в пути можно обратиться к проводнику или начальнику поезда.
Пассажиры, которым необходимо пересечь Керченский пролив, могут уточнить доступность транспорта, в том числе железнодорожного сообщения, на официальном сайте министерства транспорта Крыма.