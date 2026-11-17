Торговлю алкоголем ограничат в новогодние праздники в Екатеринбурге
В отдельных районах Екатеринбурга на период новогодних выходных планируется ограничить торговлю алкогольной продукцией в розницу, следует из постановления врио мэра Рустама Галямова об организации и проведении новогодних мероприятий в городе.
Продажа спиртного предприятиями торговли будет запрещена 31 декабря и 1 января, а также 6-7 января с 09:00 до 22:00 в границах улиц Вайнера — Малышева — 8 Марта — Антона Валека, а также на улице Попова (от ул. Вайнера до ул. Хохрякова). В те же даты торговля алкоголем также будет запрещена в ледовом городке в парке Маяковского, в переулке Базовом (от ул. Яламова до ул. Машинной), на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.
Кроме того, в центре Екатеринбурга продажа будет ограничиваться 18 декабря, в районе ЦПКиО — 29 декабря. Согласно документу, в эти даты откроются каток на площади 1905 года и ледовый городок. Принимать посетителей они смогут до 23 февраля и 28 февраля соответственно.
Новогодние выходные в этом году продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января.
Устанавливать объекты для катка на площади 1905 года начали в октябре. Также здесь поставят главную городскую елку. Ледовый городок в этом году перенесли в парк Маяковского из Исторического сквера в связи со сложностями монтажа и демонтажа объектов из-за особенностей рельефа. Темой городка станут любимые и знакомые с детства игрушки.