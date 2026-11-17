Продажа спиртного предприятиями торговли будет запрещена 31 декабря и 1 января, а также 6-7 января с 09:00 до 22:00 в границах улиц Вайнера — Малышева — 8 Марта — Антона Валека, а также на улице Попова (от ул. Вайнера до ул. Хохрякова). В те же даты торговля алкоголем также будет запрещена в ледовом городке в парке Маяковского, в переулке Базовом (от ул. Яламова до ул. Машинной), на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.