Ледовый городок в Екатеринбурге перенесут в парк Маяковского
В Екатеринбурге в этом году ледовый городок перенесут из Исторического сквера в парк Маяковского — открыть его планируется 29 декабря представлением с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в мэрии. По словам директора парка Павла Зубакина, городок станет масштабнее и интереснее, а его темой станут любимые и знакомые с детства игрушки.
Работы участников фестиваля ледовой скульптуры «Европа — Азия» будут располагаться на центральной аллее парка. Детские ледовые горки, лабиринт и чаша расположатся на аллее Маяковского. Другие праздничные объекты поставят у 17-метровой горки и на входной площади. Число точек фудкорта увеличат, на протяжении всех праздников будет проходить праздничная программа. Планируется также проработать дополнительные маршруты общественного транспорта.
Перенос ледового городка связан с требованиями безопасности при его обустройстве и эксплуатации. По словам замглавы Екатеринбурга Константина Шевченко, из-за рельефа в сквере сложно устанавливать и убирать конструкции с помощью спецтехники. Кроме того, на открытой площадке труднее обеспечить необходимый уровень антитеррористической защищенности. При этом посещаемость ледового городка в последние годы снизилась. Однако Исторический сквер сохранит статус центральной новогодней площадки: здесь установят фотозоны и световые фигуры, а также иллюминацию.
Ледовый городок в Екатеринбурге много лет на Новый год устанавливали на площади 1905 года, но в 2024 году перенесли в Исторический сквер. На площади, в свою очередь, с прошлого года заливают каток. Ледовый городок в новогодние праздники 2025-2026 года в сквере посетили около 150 тыс. человек, а парк Маяковского — 340 тыс.