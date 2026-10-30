Ледовый городок в Екатеринбурге перенесут в парк Маяковского

Перенос ледового городка связан с требованиями безопасности при его обустройстве и эксплуатации. По словам замглавы Екатеринбурга Константина Шевченко, из-за рельефа в сквере сложно устанавливать и убирать конструкции с помощью спецтехники. Кроме того, на открытой площадке труднее обеспечить необходимый уровень антитеррористической защищенности. При этом посещаемость ледового городка в последние годы снизилась. Однако Исторический сквер сохранит статус центральной новогодней площадки: здесь установят фотозоны и световые фигуры, а также иллюминацию.