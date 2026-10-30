На площади 1905 года в Екатеринбурге начали монтировать объекты для катка
В Екатеринбурге на площади 1905 года начали устанавливать объекты для катка, сообщили в городской администрации. Открыть сам каток планируется в середине декабря, если позволит погода, закрыть — 23 февраля.
Сейчас на площади монтируют теплый павильон площадью 800 кв. м и каркасы елей. Также здесь поставят главную городскую елку.
Другими новогодними локациями в этом году станут летний парк «Уралмаш» и «Территория ветра». В квартале «Архангел Михаил» снова проведут фестиваль «Энергия РМК. Зима». Кроме того, в каждом районе города появятся ледовые городки, а главный ледовый городок перенесут из Исторического сквера и парк Маяковского — его темой в этом году станут любимые и знакомые с детства игрушки.
Впервые каток спустя 40 лет организовали на площади 1905 года в 2024 году. В последнем новогоднем сезоне его открыли 21 декабря 2025 года, закрыли 23 февраля. Его посетили 25 тыс. человек. По данным мэрии, итоги работы катка показали, что он пользуется популярностью у горожан и гостей уральской столицы, поэтому его открытие в центре уральской столицы стало традицией.