Восстановленный Федоровский гидроузел в Краснодарском крае планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Ранее завершить строительство рассчитывали в 2027 году, однако сроки сдвинулись из-за проблем, выявленных во время проверки объекта. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев на международной выставке «Югагро» в Краснодаре, передает корреспондент «Ъ-Кубань».