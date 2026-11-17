Запуск Федоровского гидроузла на Кубани перенесли на 2028 год
Восстановленный Федоровский гидроузел в Краснодарском крае планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Ранее завершить строительство рассчитывали в 2027 году, однако сроки сдвинулись из-за проблем, выявленных во время проверки объекта. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев на международной выставке «Югагро» в Краснодаре, передает корреспондент «Ъ-Кубань».
По словам господина Тимофеева, после восстановления гидроузла площадь сева риса в регионе можно будет увеличить до 140 тыс. га. Сейчас Кубань ежегодно производит около 850 тыс. тонн риса. К 2030 году перед регионом стоит задача нарастить производство до 1,1 млн тонн риса-сырца.
Федоровский гидроузел, один из ключевых источников водоснабжения рисовых полей на Кубани, был поврежден в апреле 2022 года. Тогда обрушились плотина и шлюзовые сооружения. В результате регион сократил площади сева риса на 25%, а валовой сбор уменьшился на 23,5% — до 650 тыс. тонн.
На объекте продолжаются восстановительные работы. На строительно-монтажные работы из федерального бюджета выделено 9,2 млрд руб.