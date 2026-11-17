Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей, находящихся на материковой части России и планирующих вернуться в город, пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста. Им рекомендовано дождаться официальных разъяснений об альтернативных маршрутах. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.