Власти Севастополя призвали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей, находящихся на материковой части России и планирующих вернуться в город, пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста. Им рекомендовано дождаться официальных разъяснений об альтернативных маршрутах. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Михаила Развожаева, сейчас прорабатываются альтернативные варианты транспортного сообщения для тех, кому необходимо вернуться домой или продолжить поездку. Власти Севастополя взаимодействуют с руководством Крыма и федеральными органами власти по вопросам организации перевозок.
Губернатор подчеркнул, что произошедшее не повлияло на снабжение города. Поставки продуктов питания, топлива и других необходимых товаров продолжаются в прежнем режиме. Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, уточнил он.
Основной транспортный поток через мост составляли личные автомобили и рейсовые автобусы. О порядке проезда личного транспорта и организации пассажирских перевозок власти обещают сообщить дополнительно.
Господин Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, пользоваться официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения.