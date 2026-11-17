Как установил суд, 12 апреля 2026 года Александр Соколов, будучи полицейским отдельного батальона ППСП по Адмиралтейскому району, без всяких оснований набросился на мужчину в квартире дома №18 по 1-й Красноармейской. Он повалил его на пол, заломил руки, давил коленом в бок и надел наручники — якобы за мелкое хулиганство. На лестничной клетке и у служебной машины правоохранитель ударил задержанного ногой, дважды стукнул головой о металлическую дверь и распылил ему в лицо перцовый газ «Зверобой М10». У потерпевшего — закрытая тупая травма груди с переломами ребер, вред здоровью средней тяжести.