Петербургские полицейские ответили за незаконное задержание условными сроками
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум полицейским — Александру Соколову и Василию Васильеву. Первого признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, второго — только в подлоге. В деле рассматривалось незаконное задержание петербуржца и оформление фиктивного протокола. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Как установил суд, 12 апреля 2026 года Александр Соколов, будучи полицейским отдельного батальона ППСП по Адмиралтейскому району, без всяких оснований набросился на мужчину в квартире дома №18 по 1-й Красноармейской. Он повалил его на пол, заломил руки, давил коленом в бок и надел наручники — якобы за мелкое хулиганство. На лестничной клетке и у служебной машины правоохранитель ударил задержанного ногой, дважды стукнул головой о металлическую дверь и распылил ему в лицо перцовый газ «Зверобой М10». У потерпевшего — закрытая тупая травма груди с переломами ребер, вред здоровью средней тяжести.
Позже Александр Соколов вместе с Василием Васильевым в отделе полиции вписал в рапорты и протокол ложные сведения о мелком хулиганстве. Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1000 рублей, которые он заплатил.
Оба подсудимых признали вину и добровольно возместили моральный вред. Александр Соколов получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года 6 месяцев. Василий Васильев — 1 год условно с испытательным сроком 1 год и таким же запретом на 1 год. Осужденного Соколова также лишили звания «старший сержант полиции».