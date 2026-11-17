По словам адвоката, Александра Гальцова задержали, так как он похож по телосложению на преступника, которого зафиксировали камеры. Защитник утверждает, что Александр Гальцов признал вину после избиения и пыток шокером. На допросе мужчина якобы утверждал, что ему не понравился презрительный взгляд Тамары Грибановой, что и стало мотивом преступления. Удары ножом он наносил в грудь и спину, потому что пенсионерка от него отвернулась. Вскоре обвиняемый убежал к дороге через кусты.