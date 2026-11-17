Обвиняемому в убийстве пенсионерки на станции «Чапаевская» продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил по 21 февраля меру пресечения в виде заключения под стражу программисту Александру Гальцову, обвиняемому в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) пенсионерки на станции «Чапаевская», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
Напомним, тело пожилой женщины Тамары Грибановой на станции «Чапаевская» нашли 26 апреля прошлого года. При первичном осмотре криминалисты обнаружили у нее многочисленные ножевые ранения. Кроме того, подтвердился факт кражи ее драгоценностей общей стоимостью около 12 тыс. руб.
Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Сергей Колосовский, представляющий интересы обвиняемого, во время предварительного следствия среди улик по уголовному делу были лишь видео низкого качества с камеры кабины проходящего поезда и окурки от сигарет, предположительно принадлежавшие убийце. «В рамках расследования неоднократно задерживались лица, судимые за аналогичные преступления, а также пациенты психиатрической клиники, расположенной рядом со станцией. Однако по истечении года следствию не удалось найти причастное лицо, и следствие было приостановлено»,— рассказал господин Колосовский, добавив, что подозреваемого задержали после того, как дочь убитой направила обращение главе СКР Александру Бастрыкину.
Пока проводилось расследование, силовики задержали следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СКР Дмитрия Лисовенко, которого вскоре отправил в СИЗО Ленинский райсуд Екатеринбурга по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ). До ареста он руководил составом следственной группы, занимавшейся делом об убийстве на станции «Чапаевская».
По словам адвоката, Александра Гальцова задержали, так как он похож по телосложению на преступника, которого зафиксировали камеры. Защитник утверждает, что Александр Гальцов признал вину после избиения и пыток шокером. На допросе мужчина якобы утверждал, что ему не понравился презрительный взгляд Тамары Грибановой, что и стало мотивом преступления. Удары ножом он наносил в грудь и спину, потому что пенсионерка от него отвернулась. Вскоре обвиняемый убежал к дороге через кусты.
Сторона защиты отвергает мотивы преступления и внешнее сходство обвиняемого и возможного преступника. По словам господина Колосовского, Александр Гальцов — семьянин, имеет стабильный доход. «У Гальцова, имеющего устойчивое социальное положение и семейные обязательства, не было ни материальной, ни иной заинтересованности в совершении убийства и последующего хищения имущества на сумму, многократно уступающую его месячному заработку»,— рассказал «Ъ-Урал» Сергей Колосовский.
По данным «Ъ-Урал», Александр Гальцов пытался покончить с собой в камере СИЗО-1, из-за чего его отвезли на психиатрическое обследование.