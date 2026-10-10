Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки на станции в Екатеринбурге
10.10.2026, 15:29
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Александра Гальцова, которого подозревают в убийстве пожилой женщины. Инцидент произошел 26 апреля 2025 года на железнодорожной станции «Чапаевская», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
По данным следствия, Александр Гальцов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. На момент совершения убийства оперативникам не удалось задержать фигуранта по «горячим следам».
Судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок ареста установлен до 21 ноября 2026 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать решение в течение трех суток.