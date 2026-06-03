В Екатеринбурге арестовали следователя по особо важным делам СК на транспорте
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 29 июля следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СКР Дмитрия Лисовенко, рассказал собеседник «Ъ-Урал». Ему инкриминировали получение взятки (ст.290 УК РФ).
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам одного из источников Е1, следователю вменяют получение взятки в 100 тысяч рублей.
Дмитрий Лисовенко вел расследование убийства пожилой женщины на железнодорожной станции Чапаевская в Екатеринбурге. На теле женщины обнаружены ножевые ранения. При ней были драгоценности и телефон. Фигурант уголовного дела все еще не найден.