В Екатеринбурге арестовали следователя по особо важным делам СК на транспорте

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 29 июля следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СКР Дмитрия Лисовенко, рассказал собеседник «Ъ-Урал». Ему инкриминировали получение взятки (ст.290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам одного из источников Е1, следователю вменяют получение взятки в 100 тысяч рублей.

Дмитрий Лисовенко вел расследование убийства пожилой женщины на железнодорожной станции Чапаевская в Екатеринбурге. На теле женщины обнаружены ножевые ранения. При ней были драгоценности и телефон. Фигурант уголовного дела все еще не найден.

Артем Путилов