На станции Чапаевской в Екатеринбурге нашли убитую женщину

Утром в субботу, 26 апреля, на железнодорожной станции Чапаевская в Екатеринбурге была найдена убитой пожилая женщина, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. Свердловский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Место происшествия осмотрено специалистами, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, необходимые для назначения ряда криминалистических экспертиз»,— говорится в сообщении.

Для установления личности преступника совместно с сотрудниками транспортной полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

По данным портала Е1.ru, на теле женщины обнаружены ножевые ранения. При ней были драгоценности и телефон.

Полина Клейн