СКР возбудил дело о теракте после атак на Крымский мост
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атак украинских вооруженных формирований на Крымский мост 16 и 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, мост атаковали с применением беспилотников. В результате были повреждены конструкции сооружения.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.