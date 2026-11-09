Плюс-минус ВРП
Экономика Нижегородской области стремится к нулевым показателям роста
Депутаты заксобрания Нижегородской области одобрили проект развития и бюджета региона на 2027 год с околонулевым ростом ВРП и дефицитом 31,1 млрд руб. Экономику сдерживают атаки беспилотников на НПЗ, крепкий рубль, налоговая нагрузка, рост неплатежей и ключевая ставка ЦБ, отметили в правительстве. Для финансирования дефицита минфин планирует привлечь в банках максимальные 29 млрд руб., кабмин инициировал повышение планки госдолга до 85% от доходов. Однако особые меры, необходимые в условиях жесткой экономии, не требуются, утверждают власти: доходы населения пока устойчиво растут.
Депутаты заксобрания Нижегородской области на совместном заседании комитетов 9 ноября рассмотрели проект социально-экономического развития и бюджета региона на 2027 год. Как писал «Ъ-Приволжье», в правительстве ожидают околонулевого роста экономики с увеличением дефицита областной казны и планируют поднять максимальный порог госдолга до 85% от доходов. Сейчас на экономику оказывают давление атаки украинских беспилотников, вызывающие перебои с топливом, крепкий рубль (в 2025-2026 году курс российской валюты поднялся на 15% — «Ъ-Приволжье»), повышение налогов и высокая ключевая ставка ЦБ, а также рост неплатежей в промышленности, логистике и торговле. В этих условиях в 2026 году индекс физического объема ВРП составит 99,5-100,1%, в 2027 году — 98,5-101,1%, уточнил министр экономического развития Александр Соловьев.
Схожая ситуация наблюдается в промышленности: по итогам года ожидается индекс 98-100,9%, в 2027 году — 98,1-101%. Инвестиции в 2026 году сократятся на четверть год к году, в 2027 году — на 5% в консервативном сценарии. Объем строительства снизится на 17%, в следующем году — на 1%. Прибыль организаций составит 98-100%, полагает чиновник: потребительский спрос оживился в связи со снижением ключевой ставки и обналичиваем вкладов из-за падения доходности. При этом большинство компаний оказались «зажаты между растущими расходами и покупателем, который не готов платить больше», а малый бизнес стал чаще дробиться, переоформляться в ИП, сокращать сотрудников или переводить их в самозанятые: за девять месяцев, по данным ФНС, число субъектов МСП сократилось на 6,9%.
Тем не менее, рост спроса увеличит оборот розничной торговли на 4%, отметил министр. В крупном бизнесе оборот предприятий в области научных исследований вырос на 17,3%, оборот IT-сектора — на 15,2% за восемь месяцев, темпы сохраняться до конца года. Точками роста также названы демографическая повестка, финансирование высокотехнологичных отраслей промышленности из федерального бюджета, нацпроекты, а также вывод трудовых ресурсов из тени. Сегодня порядка 150 тыс. человек получают зарплату в конвертах, около 80 тыс. человек в 2026 году легализовались, отметил заместитель губернатора Егор Поляков. «Никакой стагфляции, рецессии и спада экономики у нас сейчас нет. У нас минимальный рост. Какие-то особенные меры, которые необходимо принять в тех случаях, когда экономика показывает спад, сейчас не требуются», — заверил он, отметив, что реальные доходы населения продолжают расти.
В этих условиях областной бюджет на 2027 год сверстан в условиях жесткой экономии, напомнила министр финансов Ольга Сулима. Доходы спрогнозированы в объеме 346,7 млрд руб., расходы — 377,8 млрд руб., дефицит составит 31,1 млрд руб. — на треть больше, чем в проекте бюджета 2026 года. Для финансирования дефицита минфин планирует привлечь 29,9 млрд руб. в банках и 1,2 млрд руб. казначейского инфраструктурного кредита. В 2028-2029 годах дефицит бюджета сократится до 17,8 млрд и 16 млрд соответственно, заверила Ольга Сулима. По ее словам, налоговые доходы в 2027 году увеличатся на 5,5% — до 290,2 млрд руб., при этом поступления налога на прибыль организаций сократятся на 4,9% и составят 70,5 млрд руб., а НДФЛ увеличится на 8,6% — до 136,2 млрд руб. Неналоговые доходы при этом снизятся на 7,6% — до 10,6 млрд руб.
Привлечение рыночного долга будет максимальным. «Без казначейских инвестиционных кредитов госдолг составит 71,2% (на 1 ноября 2026 года он оценивался в 229,03 млрд руб.), с ними — 292 млрд руб. и на 1 января 2028 года достигнет 97,1% от доходов бюджета. До 100% остается совсем немного. Во-первых, мы не можем нарушить Бюджетный кодекс, когда госдолг выше 100%, а во-вторых дефицит не должен превысить 10%», — сообщила министр. Впрочем, правительство еще в октябре инициировало увеличение предельного размера госдолга с 75% до 85% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поправка еще не рассмотрена, а прогноз и бюджет в первом чтении будут одобрены на заседании заксобрания до конца ноября.