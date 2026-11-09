Плюс-минус ВРП

Схожая ситуация наблюдается в промышленности: по итогам года ожидается индекс 98-100,9%, в 2027 году — 98,1-101%. Инвестиции в 2026 году сократятся на четверть год к году, в 2027 году — на 5% в консервативном сценарии. Объем строительства снизится на 17%, в следующем году — на 1%. Прибыль организаций составит 98-100%, полагает чиновник: потребительский спрос оживился в связи со снижением ключевой ставки и обналичиваем вкладов из-за падения доходности. При этом большинство компаний оказались «зажаты между растущими расходами и покупателем, который не готов платить больше», а малый бизнес стал чаще дробиться, переоформляться в ИП, сокращать сотрудников или переводить их в самозанятые: за девять месяцев, по данным ФНС, число субъектов МСП сократилось на 6,9%.