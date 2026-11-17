«Родные Поля» собрали чужой урожай
Компания вернула контроль над «Югагрохолдингом» за 400 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании недействительными сделок по выводу активов из ООО «Югагрохолдинг». Суд подтвердил взыскание в пользу ООО «Родные Поля» долей в размере 66,97% уставного капитала (общей номинальной стоимостью 41,3 млн рублей), ранее принадлежавших бывшему бенефициару группы Петру Ходыкину и его матери Татьяне Ходыкиной. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.
В рамках применения последствий недействительности сделок суд обязал вернуть истцу: 33,97% доли (20,98 млн руб.) — с Петра Ходыкина; 33% доли (20,38 млн руб.) — с Татьяны Ходыкиной.
Первая инстанция признала цепочку сделок — куплю-продажу 99,95% доли за 400 млн рублей в 2023 году и последующее дарение части акций матери ответчика в 2025 году — недействительными. Суд установил, что активы были выведены в ущерб интересам «Родных Полей» в период корпоративного конфликта, а договор дарения признан мнимым. При этом суд применил двустороннюю реституцию: «Родные Поля» обязаны вернуть Петру Ходыкину 400 млн рублей, уплаченных по оспоренному договору.
Согласно материалам дела, в июле 2023 года Петр Ходыкин, находясь в корпоративном конфликте с Росимуществом (ставшим владельцем «Родных Полей»), приобрел у компании 99,95% доли в прибыльном агрохолдинге за 400 млн рублей. В декабре 2025 года он безвозмездно передал 33% доли Татьяне Ходыкиной по договору дарения.
Первая инстанция признала обе сделки недействительными, квалифицировав их как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) и сделку представителя в ущерб интересам юридического лица (п. 2 ст. 174 ГК РФ). Суд установил явный ущерб: стоимость чистых активов предприятия превышала цену сделки в три раза, а нераспределенная прибыль позволяла получить более 2,1 млрд рублей.
Кроме того, суд критически оценил попытку обосновать рыночную цену отчетом оценщика, заказанного самим Ходыкиным в период его контроля над истцом. Апелляционная инстанция согласилась с выводами нижестоящего суда, отметив, что доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности несостоятельны. Суд указал, что смена корпоративного контроля через обращение долей в доход государства является экстраординарным событием, которое "обнуляет" течение срока давности для нового руководства.
В ходе разбирательства Петр Ходыкин активно противодействовал рассмотрению дела по существу. Ответчик заявлял серию ходатайств о назначении судебной оценочной экспертизы, истребовании документов из налоговой и привлечении в качестве третьего лица АО «Тиара холдинг» (нового акционера истца). Суд первой инстанции отказал в их удовлетворении, а апелляция признала эти отказы правомерными.
Особое внимание суд уделил попытке проведения экспертизы: выбранный ответчиком эксперт ООО «Северокавказский центр экспертиз» в ходе ознакомления с делом кратно увеличил стоимость работ (до 7 млн руб.) и сроки (до 6 месяцев). Суд счел это попыткой затянуть процесс, особенно на фоне того, что ответчик одновременно представлял в суд внесудебные заключения от другой аффилированной организации — ООО «ЭОК "Приоритет».
Апелляционная коллегия также подтвердила мнимый характер договора дарения в пользу матери ответчика, указав, что сделка была совершена исключительно для создания препятствий реституции после того, как доли самого Ходыкина в ООО «Родные Поля» были изъяты в доход государства.
Взысканные доли подлежат возврату в конкурсную массу «Родных Полей». Суд также применил двустороннюю реституцию: «Родные Поля» обязаны вернуть Петру Ходыкину 400 млн рублей, уплаченных по оспоренному договору купли-продажи. Суммы госпошлин (2,475 млн руб. по иску и 30 тыс. руб. по обеспечению) взысканы с ответчиков в равных долях. Денежные средства в размере 250 тыс. рублей, внесенные на депозит апелляции для оплаты экспертизы, подлежат возврату ответчику.