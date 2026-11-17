Первая инстанция признала цепочку сделок — куплю-продажу 99,95% доли за 400 млн рублей в 2023 году и последующее дарение части акций матери ответчика в 2025 году — недействительными. Суд установил, что активы были выведены в ущерб интересам «Родных Полей» в период корпоративного конфликта, а договор дарения признан мнимым. При этом суд применил двустороннюю реституцию: «Родные Поля» обязаны вернуть Петру Ходыкину 400 млн рублей, уплаченных по оспоренному договору.