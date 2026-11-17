Минприроды Оренбургской области возглавил Алексей Деревягин
Его предшественник получил реальный срок за взятки
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области возглавил Алексей Деревягин. Он назначен на пост с 17 ноября 2026 года.
Алексей Деревягин будет работать в должности в течение срока полномочий главы региона Евгения Солнцева. С 1 октября чиновник занимал пост с приставкой «и. о.».
Ранее министр работал в нефтегазовом секторе: занимался геологией, геофизикой, инжинирингом и планированием добычи углеводородов, а также трудился в отраслевых научных центрах. В разное время господин Деревягин занимал пост главного геолога НГДУ «РИТЭКНадымнефть», возглавлял геологический отдел ЗАО «Недра-Консалт» и отдел лицензирования и картографии ЗАО «Русь-ойл». В ПАО «Газпром нефть» он руководил направлением по анализу геологоразведочных работ и развитию ресурсной базы управления геологии департамента добычи на шельфе.
Ранее аналогичную должность (с 2019 по 2024 год) занимал Александр Самбурский, которого в мае 2026 года приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима после обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере.