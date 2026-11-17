Ранее министр работал в нефтегазовом секторе: занимался геологией, геофизикой, инжинирингом и планированием добычи углеводородов, а также трудился в отраслевых научных центрах. В разное время господин Деревягин занимал пост главного геолога НГДУ «РИТЭКНадымнефть», возглавлял геологический отдел ЗАО «Недра-Консалт» и отдел лицензирования и картографии ЗАО «Русь-ойл». В ПАО «Газпром нефть» он руководил направлением по анализу геологоразведочных работ и развитию ресурсной базы управления геологии департамента добычи на шельфе.