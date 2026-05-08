Вынесен приговор в отношении экс-министра природных ресурсов Оренбуржья

Ленинский районный суд Оренбурга признал бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского виновным в получении взяток и приговорил экс-чиновника к лишению свободы на срок девять лет и штрафу в размере 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Александра Самбурского задержали в августе 2024 года. Его обвиняли в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что с 2020 по 2024 год экс-министр вымогал незаконное вознаграждение у руководителей коммерческих фирм, подчиненных его министерству. В числе прочего бывший чиновник получил в качестве взятки автомобиль Lexus стоимостью более 10 млн руб., которым пользовались его родственники, диван стоимостью 190 тыс. руб., подарочные карты магазина «ЦУМ» стоимостью 300 тыс. руб., а также монтаж иллюминаций в жилом доме родителей. На этапе расследования имущество бывшего министра и его родственников было арестовано.

Бывший чиновник также лишен права ближайшие шесть лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Андрей Сазонов