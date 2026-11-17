По данным Rusprofile, ООО «Бекарт Липецк» зарегистрировано в январе 2008 года в Липецкой области. Компания занимается производством изделий из проволоки и пружин. Предприятие входит в бельгийскую группу Bekaert, основанную в 1880 году. Завод в особой экономической зоне «Липецк» в городе Грязи является единственным производственным объектом группы в России. Его первую очередь запустили в 2009 году, вторую — в 2011-м. Совокупный объем инвестиций в строительство двух очередей составил 2 млрд руб. Уставный капитал компании составляет 2,6 млрд руб. Генеральным директором является Юлия Баранова. Единственным владельцем указана нидерландская «Бекарт Комбастшн Текнолоджи Б.В.». По итогам 2025 года выручка составила 5 млрд руб., увеличившись на 2,1% по сравнению с предыдущим годом (4,9 млрд руб.). Чистая прибыль достигла 125 млн руб. против убытка в 411 млн руб. в 2024 году.