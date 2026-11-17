В Ярославле установят налоговые льготы для связанных с футболом НКО
Губернатор Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу законопроект о расширении перечня организаций, имеющих право на льготы по налогу на имущество. Документ предусматривает две новые льготы — для спортивных школ, учрежденных профессиональными футбольными клубами, и для НКО, которые платят налог за футбольные стадионы и связанную с ними недвижимость.
Получателем первой льготы в заключении комиссии по налоговым льготам названо частное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа футбольного клуба „Шинник“». Единственный учредитель школы — ассоциация «Футбольный клуб „Шинник“». Льгота будет распространяться на недвижимость, используемую для подготовки футболистов.
Потенциальным получателем второй льготы комиссия назвала АНО «Центр социально-экономического развития территорий», которая займется реконструкцией стадиона «Шинник». Организацию учредили ПАО «Банк ПСБ» и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее». Позднее в состав учредителей вошел Ярославль, передавший АНО имущество стадиона для предстоящей реконструкции.
Обе льготы предлагается применять с 1 января 2026 года. Для стадионов льгота будет действовать до 31 декабря 2029 года. Для спортивных школ конечный срок в проекте не указан. Выпадающие доходы областного бюджета от двух новых льгот в 2027 году оцениваются примерно в 34 млн руб.