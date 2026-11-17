Губернатор Михаил Евраев внес в Ярославскую областную думу законопроект о расширении перечня организаций, имеющих право на льготы по налогу на имущество. Документ предусматривает две новые льготы — для спортивных школ, учрежденных профессиональными футбольными клубами, и для НКО, которые платят налог за футбольные стадионы и связанную с ними недвижимость.