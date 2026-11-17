По делу об убийстве 30-летней давности арестован экс-сотрудник милиции Кемерова
В Кемерове заключен под стражу на два месяца бывший сотрудник милиции по делу об убийстве 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.
По материалам суда, согласно версии следствия, в августе 1995 года страж порядка на почве неприязненных отношений забил до смерти бомжа. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (ст. 102 УК РСФСР). Раскрыть дело удалось благодаря современной дактилоскопической экспертизе по следам, оставленным на месте преступления.
Подозреваемого задержали. В кузбасском управлении СКР рассказали, что он нанес потерпевшему не менее двух десятков ударов дубинкой по голове. От полученных повреждений тот скончался на месте.