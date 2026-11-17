Комнаты в Ижевске за год подорожали на 1,5%
Средняя цена такого жилья превысила 1,17 млн рублей
Средняя стоимость комнаты в Ижевске в ноябре составила 1,17 млн руб., увеличившись за год на 1,5%. Город занял 49-е место среди 70 исследованных населенных пунктов по цене комнат, следует из анализа портала «Мир квартир».
В среднем по России такое жилье подорожало на 6,1%, до 1,59 млн руб. Рост цен зафиксирован в 58 городах из 70, в 11 они снизились, еще в одном остались на прежнем уровне. В Ижевске динамика оказалась заметно ниже общероссийской.
Сильнее всего цены выросли в Иванове — на 30,7%, Тольятти — на 26,9% и Череповце — на 24,4%. Среди городов с самым заметным снижением оказались Новокузнецк и Ленинградская область (по 10,9%), а также Магнитогорск (8,7%).
По оценке «Мира квартир», в среднем по стране отдельные комнаты стоят на 60% дешевле малогабаритных квартир-студий и на 78% дешевле полноразмерных квартир. При этом за год студии подорожали на 13%, обычные квартиры — на 12%.