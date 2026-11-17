В среднем по России такое жилье подорожало на 6,1%, до 1,59 млн руб. Рост цен зафиксирован в 58 городах из 70, в 11 они снизились, еще в одном остались на прежнем уровне. В Ижевске динамика оказалась заметно ниже общероссийской.