Владельца пермского кафе, где погибла девушка, приговорили к обязательным работам
Кировский районный суд Перми признал владельца кафе «Пиво и мясо» виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ему назначили 300 часов обязательных работ и на два года запретили заниматься деятельностью в сфере оказания услуг, сообщает пресс-служба краевого суда.
По материалам дела, в мае 2025 года находившаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка беспрепятственно прошла в служебную комнату отдыха кафе, а затем через окно вышла на крышу веранды. Пытаясь спуститься, она потеряла равновесие и упала на пики металлического забора. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что владельца кафе «Пиво и мясо» Мубариза Муса-оглы Гусейнова лишили российского гражданства, так как тот «распространял идеи этнического превосходства» и проявлял «пренебрежительное и потребительское отношение к коренному населению РФ».