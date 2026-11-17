По материалам дела, в мае 2025 года находившаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка беспрепятственно прошла в служебную комнату отдыха кафе, а затем через окно вышла на крышу веранды. Пытаясь спуститься, она потеряла равновесие и упала на пики металлического забора. От полученных травм девушка скончалась на месте.