Александр Старцев переизбран главой Ярского района Удмуртии
За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов районного совета
Александр Старцев вновь избран главой Ярского района Удмуртии. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов районного совета по итогам тайного голосования, сообщает администрация муниципалитета.
На должность главы района претендовали два кандидата — действующий руководитель Александр Старцев и Яна Завалина. Они набрали наибольшее количество баллов по итогам заседания конкурсной комиссии, которое состоялось 11 ноября.
Александр Старцев впервые возглавил Ярский район в сентябре 2019 года. До этого он работал первым заместителем главы районной администрации, а ранее — адвокатом. Старцев окончил Удмуртский государственный университет в 2005 году.