Ресурса не будет с 23:00 18 ноября до 23:00 19 ноября. Ограничения коснутся около 170 многоквартирных домов по улицам 1-я Эльтонская, 2-я Эльтонская, Зальцмана, Конструктора Духова, ОПМС-42, Самохина, Сергея Герасимова, Стройгородок, Трашутина, Тяговая, Хохрякова и по переулку 10-й Лобинский. Также воды не будет в частном секторе на улицах Черничная, Белова, переулке Ежевичный. Возможно снижение давления в системе водоснабжения улиц 2108 км, Линейная, Стройгородок 2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя и поселка Развязка.