Возведение аквапарка с гостиничным комплексом в Советском районе Красноярска в 2021 году начала компания «Термит». Планировалось, что «Экватория», разместившаяся на участке площадью почти 60 тыс. кв. м, станет крупнейшим подобным развлекательным объектом за Уралом. Проект, представленный на Красноярском экономическом форуме, включал 15 водных горок и аттракционов с общей площадью спусков 1,1 тыс. кв. м. Также здесь планировалось построить фитнес-центр площадью 4 тыс. кв. м и гостиницу на 150 номеров. Инвестиции в проект оценивались в 15,7 млрд руб.