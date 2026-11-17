Инвестора строительства красноярского аквапарка освободили от налога
Законодательное собрание Красноярского края 17 ноября утвердило изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций», дающие налоговые преференции компании, возводящей аквапарк в Красноярске. Ранее губернатор Михаил Котюков сообщал, что правительство региона нашло варианты для поддержки этого замороженного проекта.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывается, что налог на имущество инвестор сможет не платить до 2033 года. По оценкам властей, организация сэкономит благодаря льготе 630 млн руб. В красноярском правительстве рассчитывают вернуть недополученные доходы в будущем за счет оживления сферы услуг и увеличения туристического потока, которые обеспечит аквапарк.
Возведение аквапарка с гостиничным комплексом в Советском районе Красноярска в 2021 году начала компания «Термит». Планировалось, что «Экватория», разместившаяся на участке площадью почти 60 тыс. кв. м, станет крупнейшим подобным развлекательным объектом за Уралом. Проект, представленный на Красноярском экономическом форуме, включал 15 водных горок и аттракционов с общей площадью спусков 1,1 тыс. кв. м. Также здесь планировалось построить фитнес-центр площадью 4 тыс. кв. м и гостиницу на 150 номеров. Инвестиции в проект оценивались в 15,7 млрд руб.
Компания рассчитывала ввести сооружение в эксплуатацию в 2026 году, но работы на выделенном участке остановились на этапе подготовки фундамента. В 2022 году инвестор проинформировал власти о сложностях, вызванных резким подорожанием строительных материалов, и обратился за поддержкой в федеральное Министерство экономического развития, но результата это не дало.