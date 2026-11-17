В Краснокамске ликвидировали аварию на коммунальных сетях и восстановили водоснабжение. Как сообщает местная администрация, специалисты заменили разрушенный участок действующего коллектора. «Работа осложнялась тем, что трубопровод находился в работе, поэтому для ремонта потребовалось отключить от водоснабжения половину города», — уточнили в администрации.