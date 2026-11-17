В Краснокамске восстановили водоснабжение после аварии
В Краснокамске ликвидировали аварию на коммунальных сетях и восстановили водоснабжение. Как сообщает местная администрация, специалисты заменили разрушенный участок действующего коллектора. «Работа осложнялась тем, что трубопровод находился в работе, поэтому для ремонта потребовалось отключить от водоснабжения половину города», — уточнили в администрации.
Все восстановительные работы были завершены сегодня в 6:00. Специалисты установили новый колодец, соединили участок канализации и открыли задвижки для подачи водоснабжения в дома.
Аварийное отключение водоснабжения произошло в Краснокамске вчера в 17:48. Временно была прекращена подача воды в нескольких микрорайонах города, включая центр от ул. Маяковского до Гознака, а также микрорайоны Гознак, Кама, МЖК и К-Бор.