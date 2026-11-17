Уголовное дело в отношении медика возбудили в 2021 году по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В апреле 2025 года суд оправдал его, установив отсутствие в действиях состава преступления. Приговор оставили без изменения Верховный суд Удмуртии в июле 2025 года и Шестой кассационный суд общей юрисдикции в январе 2026 года.