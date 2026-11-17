С казны РФ взыскали 503 тысячи рублей в пользу оправданного врача из Удмуртии
Гинеколог из Глазова добился возмещения расходов на адвоката
Глазовский райсуд взыскал с казны Российской Федерации 503,3 тыс. руб. в пользу врача — акушера-гинеколога Глазовской межрайонной больницы, которого оправдали по делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Уголовное дело в отношении медика возбудили в 2021 году по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В апреле 2025 года суд оправдал его, установив отсутствие в действиях состава преступления. Приговор оставили без изменения Верховный суд Удмуртии в июле 2025 года и Шестой кассационный суд общей юрисдикции в январе 2026 года.
После оправдания врач обратился в суд с требованием возместить 420 тыс. руб., которые он заплатил адвокату за защиту на всех стадиях уголовного процесса. Представитель Минфина РФ возражал против выплаты, считая стоимость юридических услуг завышенной.
Суд признал расходы разумными и соразмерными объему оказанной помощи. Кроме того, он проиндексировал выплаченную адвокату сумму с учетом инфляции — на 83,3 тыс. руб. В итоге размер взыскания составил 503,3 тыс. руб.