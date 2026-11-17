Активы «Шахты Ростовской» проданы за 21 млн рублей при начальной цене 246 млн
Организатор торгов ООО «Доброторг» подвел итоги реализации имущества обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская». Победителем торгов признана индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Юлия Чернышова с ценовым предложением в размере 21,30 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Итоговая стоимость продажи оказалась в 11,5 раз меньше начальной цены лота, которая составляла 246,63 млн рублей. Торги проводились посредством публичного предложения на электронной площадке «Альфалот». Механика реализации предполагала снижение цены на 11% каждые три дня до достижения цены отсечения в 2,46 млн рублей.
ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Компания на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», связанной с компанией E.Connect из Чехии.
В состав реализованного единого лота вошли 61 объект недвижимости (нежилые здания и сооружения шахты), 6 прав аренды земельных участков и 331 позиция движимого имущества (производственное, вентиляционное, насосное оборудование, электродвигатели и компьютерная техника). Предприятие официально числится как законсервированное.
Конкурсный управляющий должника Ирина Еланская (член САУ СРО «ДЕЛО») подтвердила отсутствие заинтересованности победителя по отношению к должнику и кредиторам. Договор купли-продажи будет заключен в течение пяти дней, оплата должна поступить в течение 30 дней.
ООО «Шахта Ростовская» — угледобывающее предприятие в Гуково Ростовской области. Добыча и обогащение угля и антрацита. Пик работы пришёлся на 2022 год: выручка 779,7 млн руб. при чистом убытке 90,4 млн руб. Персонал сократился с 594 человек в 2022-м до 371 в 2023-м. В феврале 2023 года кредитор подал иск о банкротстве, заявив долг 318,9 млн руб. В мае 2024-го шахта сама обратилась в суд, в июне введено наблюдение, штат — 30 человек.
25 ноября 2024 года суд признал компанию банкротом, открыл конкурсное производство. К 2025 году деятельность остановлена. В 2026 году имущество выставлено единым лотом — 61 объект недвижимости и 331 позиция оборудования. Стартовая цена — 275,4 млн руб., повторные торги проходили за 246,6 млн руб. со снижением каждые три дня на 11%.