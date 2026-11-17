ООО «Шахта Ростовская» — угледобывающее предприятие в Гуково Ростовской области. Добыча и обогащение угля и антрацита. Пик работы пришёлся на 2022 год: выручка 779,7 млн руб. при чистом убытке 90,4 млн руб. Персонал сократился с 594 человек в 2022-м до 371 в 2023-м. В феврале 2023 года кредитор подал иск о банкротстве, заявив долг 318,9 млн руб. В мае 2024-го шахта сама обратилась в суд, в июне введено наблюдение, штат — 30 человек.