В Кузбассе осужден бывший топ-менеджер угольного разреза за получение подкупа
Суд рассмотрел дело бывшего топ-менеджера Калтанского угольного разреза. Его признали виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком два года, а также штрафу в размере почти 350 тыс. руб., сообщил пресс-центр судов региона.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства автомобиль и денежные средства, эквивалентные сумме полученного подкупа.
По материалам дела, обвиняемый получил от представителя фирмы-контрагента легковой автомобиль стоимостью 2,6 млн руб., а также 174 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за заключение договоров на поставку оборудования, его беспрепятственную приемку и оплату.