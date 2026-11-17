Суд рассмотрел дело бывшего топ-менеджера Калтанского угольного разреза. Его признали виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком два года, а также штрафу в размере почти 350 тыс. руб., сообщил пресс-центр судов региона.