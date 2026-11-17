В Ростове задержали участника группировки, готовившей серию терактов на Юге России
ФСБ сообщила о пресечении серии терактов, которые, по данным ведомства, готовила Украина на территории южных регионов России. Операция велась с начала года. В ее ходе задержаны четыре участника группировки — один из них в Ростове-на-Дону, еще двое ликвидированы.
Завербованным исполнителям передали свыше 700 кг взрывчатки и более 40 ударных дронов. Замысел предполагал одномоментную атаку беспилотниками по военным аэродромам, кораблям ВМФ и гражданским судам в Каспийском море: дроны планировали разместить в Адыгее и Краснодарском крае, а гидроциклы переделать в БЭК со взрывчаткой на борту.
Помимо задержаний, у фигурантов изъяли множество комплектующих и оборудование для сборки ударных БПЛА.
Задержания прошли сразу в нескольких регионах — в Адыгее, Дагестане, на Кубани и в донской столице. По версии ФСБ, подготовкой сорванных атак руководили генералы СБУ и ГУР Ульяницкий и Лордкепанидзе. На организацию сети, как оценивают в спецслужбе, Киев потратил около $2,5 млн.