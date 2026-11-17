ФСБ сообщила о пресечении серии терактов, которые, по данным ведомства, готовила Украина на территории южных регионов России. Операция велась с начала года. В ее ходе задержаны четыре участника группировки — один из них в Ростове-на-Дону, еще двое ликвидированы.