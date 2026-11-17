Уроженца Ростовской области обвинили в хищении 55 млн рублей для ЛЭП на Ставрополье
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего уроженца Ростовской области, которого следствие считает организатором преступной группы. По версии правоохранительных органов, сообщники похитили более 55 млн руб., выделенных сетевой организацией на строительство линий электропередачи в Андроповском муниципальном округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в 2017 году сетевая организация заключила договор на строительство ЛЭП с компанией, специализирующейся на возведении инженерных коммуникаций. Для реализации проекта потребовалась аренда земельных участков в зоне строительства.
Как полагает следствие, обвиняемый привлек к схеме троих сотрудников своей компании, представителей оценочной организации, а также собственников и арендаторов земли, в том числе глав крестьянских фермерских хозяйств. Сообщники подготовили справки с ложными сведениями об убытках землевладельцев и упущенной выгоде. В документах, в частности, указывалось, что на участках выращивались овощи открытого грунта.
На основании этих документов с правообладателями заключили соглашения о возмещении убытков с завышенными компенсационными выплатами. По версии следствия, организатор координировал действия сообщников, контролировал хищение и обналичивание денег, а также распределял их между участниками группы. Часть средств поступала на его расчетный счет, после чего обналичивалась и передавалась сообщникам, в том числе под видом премий.
В ходе расследования для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества арестовали около 30 земельных участков и зданий, сельскохозяйственную технику и денежные средства фигурантов.
Расследование дела в отношении предполагаемого организатора завершено. Уголовные дела других установленных участников группы уже рассматриваются в суде.