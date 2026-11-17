На основании этих документов с правообладателями заключили соглашения о возмещении убытков с завышенными компенсационными выплатами. По версии следствия, организатор координировал действия сообщников, контролировал хищение и обналичивание денег, а также распределял их между участниками группы. Часть средств поступала на его расчетный счет, после чего обналичивалась и передавалась сообщникам, в том числе под видом премий.