Так, поезд № 6813 Волгодонская — Ростов 17–19 ноября отправится со станции Волгодонская по графику, в 7:08, и до Мокрого Батая проследует без отклонений. На Батайске состав встанет с 12:32 до 12:40, а отправление задержится на четыре минуты; на Ростов-Главный он прибудет в 12:58 — так же с четырехминутным опозданием.