На Дону с 17 ноября изменится расписание пригородных поездов
Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в расписании нескольких пригородных поездов Ростовской области. Корректировки введут с 17 по 19 ноября — их причиной стали ремонтно-путевые работы.
Так, поезд № 6813 Волгодонская — Ростов 17–19 ноября отправится со станции Волгодонская по графику, в 7:08, и до Мокрого Батая проследует без отклонений. На Батайске состав встанет с 12:32 до 12:40, а отправление задержится на четыре минуты; на Ростов-Главный он прибудет в 12:58 — так же с четырехминутным опозданием.
Поезд № 6028 Ростов — Азов покинет донскую столицу в 15:13, на десять минут позже графика, и проследует через Заречную (15:18–15:19), Батайск (15:31–15:32) и Кулешовский (15:59–16:00). В Азов он прибудет в 16:17 — снова на десять минут позже обычного.
У обратного направления, № 6027 Азов — Ростов, график зависит от дня. 17 и 18 ноября состав отправится из Азова в 16:31 — с десятиминутным сдвигом, с остановками на Кулешовском (16:47–16:48), Батайске (17:12–17:13) и Заречной (17:27–17:28), прибыв на Ростов-Главный в 17:33. 19 ноября отправление перенесут сразу на 34 минуты — на 16:55, через Кулешовский (17:11–17:12), Батайск (17:36–17:37) и Заречную (17:51–17:52); прибытие в Ростов ожидается в 17:57.
Остановки на всех предусмотренных маршрутом станциях при этом сохранятся. Пассажирам советуют учитывать корректировки при планировании поездок: актуальное расписание опубликовано на сайте СКППК, его также можно уточнить в билетных кассах и на станционных табло.