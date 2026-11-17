Вениамин Кондратьев: пункты обогрева работают на подъездах к Крымскому мосту
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пункты обогрева и питания продолжают работать на подъездах к Крымскому мосту. При необходимости их количество увеличат. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Вениамина Кондратьева, сейчас на месте работают все оперативные службы. При планировании поездок в Крым граждан просят использовать альтернативные маршруты.
Губернатор отметил, что доверять необходимо только официальным источникам информации.
Ранее стало известно, что при атаке беспилотников на Республику Крым прошедшей ночью погибли два человека в Ленинском районе.