Антон и Кирилл Бородачевы из Самарской области стали призерами этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах завершился в болгарском Пловдиве. В мужском командном турнире сборная России стала серебряным призером. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
В состав сборной вошли: Егор Баранников, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Павел Пузанков. Антон и Кирилл Бородачевы представляют самарскую школу фехтования и обучаются в ГАУ СШОР №5. Тренером является Элина Орлова.
На соревнованиях российская команда одержала победы над командами Австрии — 45:17, Сингапура — 45:27, США — 45:40. В полуфинале россияне были сильнее Гонконга — 45:33, но в финале уступили лидеру мирового рейтинга сборной Италии — 45:27.
Ранее Кирилл Бородачев стал победителем Кубка мира в личном турнире.