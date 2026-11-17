Для оперативного устранения последствий происшествия прокуратура взаимодействует со всеми профильными ведомствами. В прокуратуре республики также продолжает работать горячая линия для приема заявлений от пострадавших и оказания правовой помощи. Обратиться можно по телефону +7 978 986 50 76.