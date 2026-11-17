Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки беспилотников, в результате которой погибли два жителя Ленинского района. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Для оперативного устранения последствий происшествия прокуратура взаимодействует со всеми профильными ведомствами. В прокуратуре республики также продолжает работать горячая линия для приема заявлений от пострадавших и оказания правовой помощи. Обратиться можно по телефону +7 978 986 50 76.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Ленинском районе. Он заявил, что органы власти окажут родственникам погибших необходимую помощь и поддержку.