В соответствии с п. 2 ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», кредиторы в течение десяти рабочих дней должны направить управляющему заявление о выборе одного из трех сценариев: взыскать долг в рамках процедуры банкротства, продать требование на торгах или забрать часть долга в размере собственного требования к компании путем уступки.