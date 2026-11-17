В Ростове «Точприбор-Сервис» взыскивает 29,8 млн рублей с экс-руководителей
Конкурсный управляющий ростовской компании «Точприбор-Сервис» предложил кредиторам выбрать способ взыскания 29,8 млн рублей с бывших контролирующих лиц. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Арбитражный суд Ростовской области 30 июля 2026 года привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителей предприятия Максима Петрова и Анастасию Галашеву.
В соответствии с п. 2 ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», кредиторы в течение десяти рабочих дней должны направить управляющему заявление о выборе одного из трех сценариев: взыскать долг в рамках процедуры банкротства, продать требование на торгах или забрать часть долга в размере собственного требования к компании путем уступки.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Точприбор-Сервис» зарегистрировано в 2019 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — ремонт электронного и оптического оборудования. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Анастасия Галашева. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Арбитражный суд Ростовской области в мае 2023 года признал банкротом ООО «Точприбор-Сервис». Суд применил упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. Как следует из материалов дела, компания находится в процессе ликвидации, ликвидатором назначена Анастасия Галашева. В ходе заседания установлено, что стоимость имущества предприятия недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, а первичная бухгалтерская документация отсутствует.
Основанием для обращения в суд послужил вступивший в законную силу судебный приказ мирового судьи о взыскании с ООО «Точприбор-Сервис» задолженности по заработной плате в размере 305 тысяч рублей. Требование включено во вторую очередь реестра требований кредиторов.
Конкурсным управляющим утверждена Екатерина Мельникова (член НПС СОПАУ «Альянс Управляющих»).