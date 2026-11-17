Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 16 ноября до 08:00 17 ноября. 1441 украинский беспилотник сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей.