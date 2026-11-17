Руководителем минсельхоза Удмуртии временно назначили Наталью Ворончихину
Соответствующий указ подписала врио главы республики Ольга Абрамова
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала указ о назначении Натальи Ворончихиной и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Она будет руководить ведомством до назначения нового главы минсельхоза или лица, на которого будут возложены соответствующие полномочия. Документ опубликован 17 ноября на сайте правительства республики.
Напомним, последний год минсельхозом Удмуртии руководил Василий Муклин. 16 ноября он ушел в отставку по собственному желанию. Наталья Ворончихина работает в ведомстве с 2020 года: сначала она возглавляла управление инвестиций, в марте 2022 года стала замминистра.
После ухода предыдущего главы ведомства Михаила Юдина в мае 2025 года, Наталья Ворончихина уже исполняла обязанности главы ведомства — до назначения Василия Муклина. В декабре 2025 года ее назначили первым заместителем министра.
До перехода в министерство Наталья Ворончихина работала главным специалистом по развитию кооперативного предпринимательства Союза потребительских обществ Удмуртии, а с 2000-го по 2018 годы была помощником заместителя председателя правительства республики по вопросам агропромышленного комплекса. Ранее, с 1993 года, работала государственным инспектором регионального управления Госторгинспекции.