Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала указ о назначении Натальи Ворончихиной и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Она будет руководить ведомством до назначения нового главы минсельхоза или лица, на которого будут возложены соответствующие полномочия. Документ опубликован 17 ноября на сайте правительства республики.