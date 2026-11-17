Наталья Ворончихина работает в минсельхозе Удмуртии с 2020 года. Сначала она возглавляла управление инвестиций, в марте 2022 года стала заместителем министра. После ухода Михаила Юдина в мае 2025 года Ворончихина уже исполняла обязанности главы ведомства — до назначения Василия Муклина в ноябре того же года. В декабре 2025 года ее назначили первым заместителем министра.