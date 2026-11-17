Василий Муклин покинул пост главы минсельхоза Удмуртии
Исполнять обязанности министра будет Наталья Ворончихина
И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Исполнять обязанности главы ведомства будет первый замминистра Наталья Ворончихина.
Василий Муклин возглавил министерство 14 ноября 2025 года. До этого, с 3 июня 2025 года, он занимал должность первого заместителя министра и курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На этот пост он перешел после 10 лет работы главой Шарканского района. До этого господин Муклин руководил Шарканским и Воткинским дорожными управлениями.
Наталья Ворончихина работает в минсельхозе Удмуртии с 2020 года. Сначала она возглавляла управление инвестиций, в марте 2022 года стала заместителем министра. После ухода Михаила Юдина в мае 2025 года Ворончихина уже исполняла обязанности главы ведомства — до назначения Василия Муклина в ноябре того же года. В декабре 2025 года ее назначили первым заместителем министра.
До перехода в министерство Наталья Ворончихина работала главным специалистом по развитию кооперативного предпринимательства Союза потребительских обществ Удмуртии, а с 2000-го по 2018 годы была помощником заместителя председателя правительства республики по вопросам агропромышленного комплекса. Ранее, с 1993 года, работала государственным инспектором регионального управления Госторгинспекции.