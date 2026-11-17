Рустам Шарипов назначен главой администрации Уфы
Горсовет Уфы проголосовал за назначение 44-летнего Рустама Шарипова главой администрации Уфы. Решение поддержали 27 из 29 присутствовавших муниципальных депутатов.
Кроме господина Шарипова, на пост сити-менеджера претендовали первый замглавы администрации Стерлитамака Артур Гафаров, депутат Курултая Башкирии Эдуард Сардаров и гендиректор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов.
Рустам Шарипов до июня нынешнего года был главой администрации Хайбуллинского района Башкирии. Летом на фоне уголовных дел в отношении главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева господин Шарипов назначен исполняющим обязанности сити-менеджера.