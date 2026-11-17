Рустам Шарипов до июня нынешнего года был главой администрации Хайбуллинского района Башкирии. Летом на фоне уголовных дел в отношении главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева господин Шарипов назначен исполняющим обязанности сити-менеджера.